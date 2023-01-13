Клуб хоче зберегти шотландця.
Скотт Мактоміней, getty images
13 січня 2023, 20:59
Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней зацікавив декілька клубів англійської Прем'єр-ліги в поточне трансферне вікно.
Втім, як повідомляє видання 90min, "червоні дияволи" не збираються відпускати шотландського футболіста.
Зазначимо, що в послугах Скотта Мактомінея зацікавлені Евертон, Саутгемптон, Лідс Юнайтед, Лестер та Вест Гем.
В цьому сезоні Скотт відіграє ключову роль в команді. Він зіграв 24 матчі, в яких забив два голи і віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мактоміней повторив унікальне досягнення Сульшера.