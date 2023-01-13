Англія

Клуб хоче зберегти шотландця.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней зацікавив декілька клубів англійської Прем'єр-ліги в поточне трансферне вікно.

Втім, як повідомляє видання 90min, "червоні дияволи" не збираються відпускати шотландського футболіста.

Зазначимо, що в послугах Скотта Мактомінея зацікавлені Евертон, Саутгемптон, Лідс Юнайтед, Лестер та Вест Гем.

В цьому сезоні Скотт відіграє ключову роль в команді. Він зіграв 24 матчі, в яких забив два голи і віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мактоміней повторив унікальне досягнення Сульшера.