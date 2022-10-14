Ліга Європи

Хавбек "червоних дияволів" вразив ворота Омонії у матчі Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи мінімально обіграв Омонію (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині, а його автором став півзахисник "червоних дияволів" Скотт Мактоміней.

За інформацією OptaJoe, 25-річний шотландець став першим гравцем МЮ, який зміг забити м'яч на 90+ хвилині після виходу на заміну в матчах єврокубку з 1999 року.

Востаннє таке вдалося Уле Гуннару Сульшеру у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні-1998/99.

На Football.ua буде доступний відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Омонія.