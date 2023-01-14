Англія

Завершився поєдинок чемпіонату Англії.

У рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на власному полі зустрічалась із Лідсом.

Тільки-но матч розпочався, як Астон Вілла побігла вперед і забила швидкий м'яч. Камара віддав чудову передачу на Бейлі, якому було не важко сильним ударом переграти Мельє.

Проте після голу Лідс почав створювати великі проблеми захисту господарів. Але у другому таймі Вілла забила знову. Автором другого взяття воріт став Буендія.

Відставання гостям вдалось скоротити. Патрік Бемфорд, який вийшов на заміну, прошив ворота чемпіона світу-2022 Мартінеса.

Астон Вілла — Лідс 2:1

Голи: Бейлі, 3, Беундія, 66 — Бемфорд, 83

Астон Вілла: Мартінес — Янг, Конса, Мінгс, Дінь (Морено, 10) — Бейлі, Луїз, Камара, Ремзі (Сансон, 81) — Буендіа (Коутіньо, 82), Воткінс (Інгс, 32)

Лідс: Мельє — Срюйк (Вобер, 67), Купер, Кох (Фірпо, 88), Ейлінг — Адамс, Рока (Грінвуд, 78), Ньйонто, Ааронсон (Гелхардт, 78), Гаррісон (Бемфорд, 67) — Родріго.

Попередження: Кох, Мельє, Мартінес.