Завершився поєдинок чемпіонату Англії.
Астон Вілла, Getty Images
14 січня 2023, 00:10
У рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на власному полі зустрічалась із Лідсом.
Тільки-но матч розпочався, як Астон Вілла побігла вперед і забила швидкий м'яч. Камара віддав чудову передачу на Бейлі, якому було не важко сильним ударом переграти Мельє.
Проте після голу Лідс почав створювати великі проблеми захисту господарів. Але у другому таймі Вілла забила знову. Автором другого взяття воріт став Буендія.
Відставання гостям вдалось скоротити. Патрік Бемфорд, який вийшов на заміну, прошив ворота чемпіона світу-2022 Мартінеса.
Астон Вілла — Лідс 2:1
Голи: Бейлі, 3, Беундія, 66 — Бемфорд, 83
Астон Вілла: Мартінес — Янг, Конса, Мінгс, Дінь (Морено, 10) — Бейлі, Луїз, Камара, Ремзі (Сансон, 81) — Буендіа (Коутіньо, 82), Воткінс (Інгс, 32)
Лідс: Мельє — Срюйк (Вобер, 67), Купер, Кох (Фірпо, 88), Ейлінг — Адамс, Рока (Грінвуд, 78), Ньйонто, Ааронсон (Гелхардт, 78), Гаррісон (Бемфорд, 67) — Родріго.
Попередження: Кох, Мельє, Мартінес.