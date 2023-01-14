Англія

Колишній клуб півзахисника отримав удвічі більше, аніж заплатив півтора роки тому.

Англійський Вулвергемптон у першій частині поточного сезону відверто не вражав своїми виступами, однак прихід на посаду головного тренера "вовків" досвідченого іспанського фахівця Хулена Лопетегі супроводжується стрімкими перебудовами в складі передостанньої команди АПЛ.

Зокрема, напередодні Вулвергемптон оголосив про вже другий трансфер у поточній зимовій кампанії переходів.

Новачком клубу став 29-річний габонський півзахисник Маріо Леміна, що раніше вже мав досвід виступів у цій провідній лізі світу в складі Саутгемптона та Фулгема.

Досвідчений виконавець свій кар’єрний шлях розпочинав у складі французького Лор’яна, після чого, транзитом через Марсель, опинився в складі туринського Ювентусу, звідки перебрався до "святих".

Однак закріпитись в АПЛ із першої спроби в нього не вийшло, і тому він зрештою встиг пограти за турецький Галатасарай та Фулгем на правах оренди перед тим, як повернутись до Франції в склад Ніцци за 5,5 млн євро.

Удвічі більші кошти, 11 млн євро, довелось заплатити "вовкам" за те, щоб Леміна знову опинився в АПЛ лише за півтора роки після свого від’їзду.

"Він не той, хто з'явився в нашому клубі тому, що новий головний тренер про нього запитав. Ми могли підписати Леміна ще раніше. Наша скаутська команда запитувала стосовно нього минулого літа, але трансфер був неможливий. Зрештою, ми раді, що Хулен так само вірив у можливість придбання Маріо, як і ми.

Коли менеджер прийшов до клубу, він запитав про гравця, який йому був цікавим ще тоді, коли він працював у Севільї, тому він мав довгостроковий інтерес. І клуб також мав довгостроковий інтерес, тому в деякому сенсі це була доля, що ми змогли зробіть це зараз", — заявив спортивний директор "вовків" Метт Гоббс.

У поточному сезоні на рахунку Леміна 22 матчі та по одному голу та гольовій передачі.