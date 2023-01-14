Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.
Фред Родрігес, Getty Images
14 січня 2023, 13:49
У рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги Юнайтед та Сіті зіграють поміж собою дербі Манчестера.
Ерік тен Гаг, у порівнянні з перемогою над Борнмутом (3:0), залучив до стартового складу Маласію на лівий фланг захисту, тоді як Шоу зіграє в центрі оборони, а Фред долучиться до опорної зони. Еріксен у такому випадку перейде до центру атакувальної ланки півзахисту.
Хосеп Гвардіола, у порівнянні з перемогою над лондонським Челсі в чемпіонаті (1:0), вирішив використати Аканджі та Канселу в захисті, тоді як Марез зіграє праворуч в атаці.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія — Каземіро, Фред — Фернандеш, Еріксен, Рашфорд — Марсьяль.
Запасні: Гітон, Лінделеф, Магвайр, Мартінес, Майну, Мактоміней, Антоні, Еланга, Гарначо.
Запасні: Ортега, Філліпс, Гюндоган, Гріліш, Лапорт, Альварес, Гомес, Палмер, Льюїс.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден.
Гра Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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