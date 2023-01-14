Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 січня 2023 року, 14:30.
Дербі Манчестера - Getty Images
14 січня 2023, 18:23
Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу у матчі проти Манчестер Сіті.
Гості відкрили рахунок завдяки удару Джека Грілліша, проте Господарям вдалося відповісти двома результативними пострілами авторства Бруну Фернандеша та Маркуса Рашфорда.
Відео голів та огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 2:1
Голи: Фернандеш, 78, Рашфорд, 83 — Гріліш, 60
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія (Мартінес, 90+2) — Каземіро (Мактоміней, 90+3), Фред — Фернандеш, Еріксен (Гарначо, 72), Рашфорд (Магвайр, 90+2) — Марсьяль (Антоні, 46)
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден (Гріліш, 57)