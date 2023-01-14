Англія

Команда Роберто Де Дзербі конвертувала ігрову перевагу у забиті м'ячі.

Завершився поєдинок 20 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Брайтон приймав на своєму полі Ліверпуль.

Підопічні Роберто Де Дзербі з перших хвилин котролювали хід матчу та змушували суперника оборонятися, проте за підсумками першого тайму їм не вдалося реалізувати свої моменти.

Після перерви в плані забитих м'ячів ситуація кардинально змінилася — Соллі Марч бувально за шість хвилин оформив дубль, а вже на 82-й хвилині Данні Велбек довів рахунок до розгромного на користь Брайтона після передачі того ж Марча.

Таким чином, "чайки" на своєму полі розгромили Ліверпуль і випередили його в турнірній таблиці, піднявшись на сьому сходинку.

Брайтон — Ліверпуль 3:0

Голи: Марч, 47, 53, Велбек, 82

Брайтон: Санчес — Еступіньян, Колвілл, Данк (Вебстер 90+1), Гросс — Мак Аллістер (Сармієнто 83), Кайседо, Лаллана (Велтман 66) — Марч, Фергюсон (Велбек 66), Мітома (Лемпті 90)

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Конате, Матіп (Гомес 69), Александер-Арнольд — Алькантара, Фабінью (Кейта 68), Гендерсон (Елліотт 69) — Окслейд-Чемберлен (Доук 69), Гакпо, Салах

Попередження: Данк — Гендерсон, Матіп, Александер-Арнольд