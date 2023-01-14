Англія

За думкою фахівця, Ліверпуль провів найгіршу гру.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку у рамках АПЛ проти Брайтона (0:3).

"В нас все дуже погано. Я не можу пригадати гіршу гру. Можливо, це й не складно. Брайтон був найкращою командою цього двобою, їхня перемога була цілком заслужена.

Вони грали справді добре. Це був матч дуже організованої команди з не дуже організованою. Ми віддали м'яч, простір був занадто великим.

Ми грали погано проти такої підготовленої команди, як Брайтон. Вони були впевнені у собі, а ми – зовсім ні. Я можу уявити, що вони дуже щасливі, тому що це був чудовий виступ, і ми зробили його занадто легким для них у багатьох моментах.

Що відбувається? Одні й ті самі гравці провели визначні футбольні матчі, але якщо все не організовано належним чином, це може виглядати так, як сьогодні", — сказав Клопп.