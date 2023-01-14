Але при цьому в команди Юргена Клоппа залишається один матч у запасі.
Брентфорд - Борнмут, Getty Images
14 січня 2023, 21:24
Завершився черговий поєдинок 20 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Борнмут.
Підопічні Томаса Франка відправили у ворота одного з претендентів на виліт два м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в цьому протистоянні.
Спочатку Айвен Тоуні реалізував пенальті на 39-й хвилині, а потім Матіас Єнсен подвоїв перевагу "бджіл" на 75-й хвилині.
Таким чином, завдяки цій перемозі Брентфорду вдалося щонайменше тимчасово випередити Ліверпуль на один пункт і піднятися на восьму сходинку в турнірній таблиці, проте при цьому у мерсисайдців залишається один матч у запасі.
Брентфорд — Борнмут 2:0
Голи: Тоуні, 39 (пен.), Єнсен, 75