Англія

Але при цьому в команди Юргена Клоппа залишається один матч у запасі.

Завершився черговий поєдинок 20 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Борнмут.

Підопічні Томаса Франка відправили у ворота одного з претендентів на виліт два м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в цьому протистоянні.

Спочатку Айвен Тоуні реалізував пенальті на 39-й хвилині, а потім Матіас Єнсен подвоїв перевагу "бджіл" на 75-й хвилині.

Таким чином, завдяки цій перемозі Брентфорду вдалося щонайменше тимчасово випередити Ліверпуль на один пункт і піднятися на восьму сходинку в турнірній таблиці, проте при цьому у мерсисайдців залишається один матч у запасі.

Брентфорд — Борнмут 2:0

Голи: Тоуні, 39 (пен.), Єнсен, 75