Англія

Фахівець висловився щодо дербі Манчестера.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку у дербі проти Манчестер Юнайтед.

"Мені хочеться привітати Манчестер Юнайтед із фантастичною грою. Ми краще контролювали переходи з оборони в атаку у другому таймі та накривали головну загрозу противника — Маркуса Рашфорда та інших швидких гравців.

Ми мали правильний настрій, щоб перемогти у цьому дербі. Ми були близькі до перемоги, і нам потрібно додавати у багатьох компонентах, щоб бути стабільнішими. Загалом, я ні про що не шкодую.

Якщо чесно, мені байдуже, що ми не виграємо Кубок ліги чи Прем'єр-лігу. Мені головне, щоб ми намагалися. Мене не хвилює це, коли команда виступає саме так, як ми замислювали", — сказав іспанець.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua.