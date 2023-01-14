Англія

Фахівець поділився емоціями після важливої перемоги.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Манчестер Сіті у дербі.

"Перший тайм ми провели дуже добре. Ми грамотно оборонялися та проводили непогані атаки. У перерві ми були щасливі. Після перерви нам довелося замінити Марсіаля, у нього були деякі скарги на здоров'я, і гра змінилася.

Манчестер Сіті забив, коли ми не були активними. Але дух гравців Манчестер Юнайтед справді величезний, і є віра в те, що гра триває 90 хвилин, і ми здатні дати відсіч.

Наша віра повернулася, і ми рухаємось у вірному напрямку. Ми повинні працювати над володінням м'ячем з такими командами, як Манчестер Сіті. У них є якості, що дозволяють миттєво забивати голи. Ми це бачили сьогодні. Одна помилка, і вони забили", — сказав Тен Гаг.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua.

Також читайте коментар головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли.