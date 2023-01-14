Англія

Керманич Брайтона висловився про розгромну перемогу над Ліверпулем у матчі АПЛ.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон без проблем розібрався з Ліверпулем, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Ми дуже раді результату, якості гри. Ми очікували на іншу тактичну схему гри суперника, але у нас вийшло чудово перебудуватися. У мене фантастична команда фантастичних гравців і для мене велика честь працювати з ними.

Я не хочу говорити про становище в турнірній таблиці. У нас є ціль наприкінці сезону. Зараз ми маємо зіграти ще 20-21 матч, і повинні зосередитися тільки на цьому", — цитує слова Де Дзербі BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Брайтон — Ліверпуль ви можете на Football.ua.