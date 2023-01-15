Англія

Півзахисник маж проблеми в стосунках із фанатами Роми.

Безумовно талановитий півзахисник італійської Роми Ніколо Дзаньоло останнім часом усе дедалі частіше стає мішенню для критики з боку фанатів "вовків", оскільки не дає відповіді на запит клубу стосовно можливого продовження чинної угоди, що спливає наприкінці наступного сезону.

Останній подібний епізод стався після матчу римського колективу в Кубку Італії проти Дженоа (1:0), за чим пильно спостерігають потенційні претенденти на підписання 23-річного виконавця.

До їхнього переліку належать Ноттінгем Форест та лондонські Вест Гем та Тоттенгем.

І якщо перші два клуби досі чекають гарної нагоди розпочати перемовини, то "шпори" на тлі останніх подій, згідно з повідомленнями італійської преси, вирішили діяти вже під час січневої трансферної кампанії.

Тим паче, що ціна Дзаньоло останнім часом неухильно зменшується, і вже опустилась із 50 млн євро до позначки в 30 млн євро.

Команда Антоніо Конте вирішила йти на перемовини з Ромою саме зараз ще й тому, що влітку до переліку охочих отримати Дзаньоло долучаться ще й Ювентус, Наполі та Мілан.

У поточному сезоні на рахунку Ніколо два голи та три гольові передачі в 17 зіграних матчах.