Англія

Тренер "вовків" залишив португальського вінгера поза заявкою на минулий матч АПЛ проти Вест Гема.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон здобув мінімальну перемогу над Вест Гемом з рахунком 1:0, проте багатьох привернула увагу відсутність у заявці "вовків" вінгера Гонсалу Гедеша.

26-річний португалець уперше в поточному сезоні опинився поза списком заявлених гравців "вовків" на матч АПЛ.

Головний тренер Вулвергемптона Хулен Лопетегі не виключив, що Гедеш може змінити клубну прописку вже цього зимового трансферного вікна.

"Станом на зараз він наш гравець. Але на трансферному ринку може статися будь-що. Питання щодо його майбутнього відкрите. Я залишив його поза заявкою, бо це було моє тактичне рішення", — цитує слова Лопетегі журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Гонсалу Гедеш провів за Вулвергемптон 18 поєдинків, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.