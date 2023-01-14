Англія

Закінчилися поєдинки 20-го туру чемпіонату Англії.

Субота в АПЛ ознаменувалася далеко не тільки манчестерським дербі та погромом Ліверпуля Брайтоном.

Кілька хвилин тому на туманному Альбіоні завершилися ще три цікаві двобої, в одному з яких взяв участь і наш Віталій Миколенко. Команда українця, до слова, зазнала поразки.

Ноттінгем Форест - Лестер — 2:0

Голи: Джонсон, 56, 85

Ноттінгем Форест: Хендерсон — Ор'є, Воррелл, Маккенна, Лоді — Єйтс (Колбек, 46), Фройлер, Мангала (О'Браєн, 70) — Густаво Скарпа (Саррідж, 55) — Джонсон (Вільямс, 86), Гіббіс-Вайт

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Томас (Брант, 68) — Ндіді, Менді (Прат, 68) — Олбрайтон (Іхеаначо, 68), Тілеманс, Барнс — Варді

Попередження: Джонсон — Тілеманс, Амарті.

Вулвергемптон — Вест Гем — 1:0

Гол: Поденсе, 48

Вулвергемптон: Жозе Са — Семеду, Коллінз, Кілман, Буену (Тоті, 83) — Матеус Нуньєс, Невіш, Моутінью (Траоре, 73) — Хван (Леміна, 73), Кунья (Хіменес 64), Поденсе (Раян, 64)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Огбонна, Агєрд, Крессвелл — Пакета, Райс, Соучек (Бенрахма, 60) — Боуен, Антоніо, Форнальс (Скамакка, 76)

Попередження: Агєрд, Райс.

Евертон — Саутгемптон — 1:2

Голи: Онана, 39 — Ворд-Паус, 46, 78

Евертон: Пікфорд — Голдфрі, Коуді, Тарковскі — Коулмен (Гордон, 69), Івобі, Онана, Гує (Сіммс, 82), Миколенко — Кальвер-Льюїс, Грей

Саутгемптон: Базуну — Чалета-Цар, Лянко, Салісу — Лавія (Алькарас, 61) — Ельюнуссі (Перро, 85), Ворд-Праус, Діалло (Мейтленд-Найлс, 85), Вокер-Пітерс — Адамс (Мара, 85), Едозі (Армстронг, 61)

Попередження: Діалло, Лянко.