Англія

Легенда Манчестер Юнайтед — про чемпіонську гонку в поточному сезоні АПЛ.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз, який наразі є співвласником футбольного клубу Солфорд з четвертого дивізіону країни, поділився прогнозами на чемпіонську гонку в поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги.

"Ми вже знаємо, що Манчестер Юнайтед здатний під тиском обіграти топ-команду. Команді треба було проявити себе. Мене запитували, чи Юнайтед бере участь у гонці за титулом. Тепер, я гадаю, треба це визнати.

Важливо, щоб усі були здорові. Юнайтед тепер на одне очко відстає від Манчестер Сіті, все ще найкращої команди в лізі, як мені здається. Добре, що команда перемагає зараз, але у березні та квітні перемагати у таких матчах набагато складніше.

Арсенал йде дуже добре, це дійсно хороша команда, але їй усе можуть зіпсувати травми. До того ж тренеру бракує досвіду у завоюванні трофеїв", — цитує слова Скоулза Manchester Evening News.

Нагадаємо, що в перші півсезону на посту головного тренера Арсеналу Мікель Артета виграв Кубок Англії, обігравши в фіналі Челсі, а також здолав Ліверпуль у матчі за Суперкубок Англії.

Наразі "каноніри" займають першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи перевагу у п'ять очок над найближчим переслідувачем в особі Манчестер Сіті та один поєдинок у запасі. Манчестер Юнайтед, у свою чергу, завдяки останній перемозі в манкуніанському дербі піднявся на третє місце.