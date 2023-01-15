Англія

Лондонський клуб готовий піти й на більші поступки задля трансферу гравця.

Антоніо Конте на чолі лондонського Тоттенгема постійно перебуває в пошуках оптимального стартового складу для своєї команди, і наразі в нього виникла гостра проблема з вибором універсального виконавця на правий фланг.

Скаутський відділ "шпор" на цьому тлі вирішив звернути увагу на іспанського захисника португальського Спортінга Педро Порро, який у 23-річному віці вже має досвід виступів у англійському, іспанському та португальському футболі.

На початку поточного сезону "леви" викупили його контракт у Манчестер Сіті, після дворічної оренди, за 8,5 млн євро, і тому б дуже не хотіли розставатись із футболістом уже за пів року.

Умовити Спортінг зголоситись на продаж можуть тільки спеціальні пропозиції в контракті гравця та великі гроші.

І хоча, як повідомляє англійська преса, із останнім пунктом у Тоттенгема є варіанти збільшення своєї початкової пропозиції з 26 млн фунтів стерлінгів до 30 млн фунтів стерлінгів, то над варіантом із виступами гравця до завершення цього сезону в оренді в Португалії "зелено-білі" вирішили трохи подумати.

У поточному сезоні Порро зіграв 22 матчі, забивши два голи та віддавши 10 гольових передач.