Англія

Італійський наставник дав свій коментар.

Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у лондонському дербі проти Арсеналу.

"Ми хотіли досягти результату для наших уболівальників, ми знаємо, наскільки це для них важливо. Також ця гра важлива і для команди, ми хотіли покращити ситуацію в таблиці. Я розчарований результатом.

Ми добре розпочали матч, але пропустили гол. Футбол — дивна штука, часом відбуваються події, що важко пояснити.

Арсенал заслуговує бути на чолі таблиці, заслуговує на боротьбу за титул. Він і Манчестер Сіті – два основні претенденти на чемпіонство", — наводить слова Конте ВВС.

Тоттенгем розташувався на п'ятому рядку, маючи в активі 33 пункти.