Італійський наставник дав свій коментар.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
15 січня 2023, 22:45
Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у лондонському дербі проти Арсеналу.
"Ми хотіли досягти результату для наших уболівальників, ми знаємо, наскільки це для них важливо. Також ця гра важлива і для команди, ми хотіли покращити ситуацію в таблиці. Я розчарований результатом.
Ми добре розпочали матч, але пропустили гол. Футбол — дивна штука, часом відбуваються події, що важко пояснити.
Арсенал заслуговує бути на чолі таблиці, заслуговує на боротьбу за титул. Він і Манчестер Сіті – два основні претенденти на чемпіонство", — наводить слова Конте ВВС.
Тоттенгем розташувався на п'ятому рядку, маючи в активі 33 пункти.