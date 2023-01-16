Англія

Кіпер приєднався до колишнього суперника Динамо Київ.

Лондонський Арсенал вирішив віддати в оренду молодого воротаря Артура Оконкво.

21-річний англійський кіпер до літа 2023 року захищатиме кольори австрійського Штурму з міста Грац.

До 15 січня Оконкво виступав на правах оренди за Крю Александру з англійської Ліги 2. На його рахунку 26 матчів, 34 пропущені голи та 10 ігор на нуль.

Раніше повідомлялось, що центральний хавбек Арсеналу Мігель Азіз перейшов у Віган на правах оренди.