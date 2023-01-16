Кіпер приєднався до колишнього суперника Динамо Київ.
Артур Оконкво, Штурм
16 січня 2023, 14:50
Лондонський Арсенал вирішив віддати в оренду молодого воротаря Артура Оконкво.
21-річний англійський кіпер до літа 2023 року захищатиме кольори австрійського Штурму з міста Грац.
До 15 січня Оконкво виступав на правах оренди за Крю Александру з англійської Ліги 2. На його рахунку 26 матчів, 34 пропущені голи та 10 ігор на нуль.
Раніше повідомлялось, що центральний хавбек Арсеналу Мігель Азіз перейшов у Віган на правах оренди.