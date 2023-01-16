Англія

Вільям прокоментував перемовини щодо нового контракту з Арсеналом.

Агенти центрального захисника Вільяма Саліба незабаром проведуть перемовини з лондонським Арсеналом щодо продовження контракту з гравцем — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Француз прокоментував ці новини наступним чином.

"Я такий щасливий тут, в Арсеналі. Клуб розмовляє зі мною і моїм агентом щодо нового контракту.

Єдине, що я можу зробити, це зосередитися на своєму футболі, але я справді такий щасливий тут".

Цього сезону Саліба провів вісімнадцять поєдинків за клуб в Прем'єр-Лізі.

Також прийняв участь у чемпіонаті світу разом зі збірною Франції.