Вільям прокоментував перемовини щодо нового контракту з Арсеналом.
Вільям Саліба - Getty Images
16 січня 2023, 15:59
Агенти центрального захисника Вільяма Саліба незабаром проведуть перемовини з лондонським Арсеналом щодо продовження контракту з гравцем — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Француз прокоментував ці новини наступним чином.
"Я такий щасливий тут, в Арсеналі. Клуб розмовляє зі мною і моїм агентом щодо нового контракту.
Єдине, що я можу зробити, це зосередитися на своєму футболі, але я справді такий щасливий тут".
Цього сезону Саліба провів вісімнадцять поєдинків за клуб в Прем'єр-Лізі.
Також прийняв участь у чемпіонаті світу разом зі збірною Франції.