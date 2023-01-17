Англія

Керівництво мерсисайдців також не замислюється про звільнення німецького фахівця, незважаючи на незадовільні результати цього сезону.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не збирається йти з мерсісайдського клубу після низки незадовільних результатів своєї команди у поточному сезоні.

Про це заявив сам німецький фахівець, який очолює "червоних" із 2015 року.

"Якщо ніхто не скаже мені піти, я не піду. Це означає, що, можливо, настав момент, коли нам доведеться змінити інші речі", — сказав Клопп.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Ліверпуля також ніколи не замислювалося над звільненням німецького фахівця та планує з ним майбутній розвиток клубу.

Нагадаємо, що за підсумками 18 проведених матчів Ліверпуль посідає дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 28 очок. У своєму останньому матчі "червоні" зазнали розгромної пізної поразки від Брайтона з рахунком 0:3.