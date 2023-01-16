Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Манчестер — червоний, але за спірного гола Фернандеша

Жовтневе дербі Манчестера завершилося більш ніж впевненою перемогою Ман Сіті – тоді підопічні Хосепа Гвардіоли фактично не залишили жодних шансів супернику та вирішили результат протистояння на свою користь ще у першому таймі. Зараз було важко уявити, що манкуніанське дербі аналогічним чином пройде під диктовку діючого чемпіона Англії — все-таки Манчестер Юнайтед набрав гарну форму, адаптувався до вимог і філософії Еріка тен Гага, та й сам нідерландський фахівець повинен був зробити роботу над помилками за підсумками минулого дербі Манчестера. І він це зробив.

У Манчестер Сіті важко виграти безпосередньо у футбол. Це намагався зробити МЮ у жовтні, за що отримав у свої ворота аж шість пропущених м'ячів. Цими ж вихідними "червоні дияволи" свідомо вийшли на поле грати другим номером, дозволивши супернику традиційно контролювати м'яч і намагаючись підловити на контратаках довгим закиданням на швидкі фланги. До речі, дивовижно, але Манчестер Сіті дуже багато помилявся у передачах. Навіть такі маестро та майстри пасів, як Бернарду Сілва та Кевін де Брюйне. Обрізка португальця зовсім мало не призвела до пропущеного м'яча вже в першому таймі, та й Едерсон відіграв далеко не ідеально — його невдалий вихід з воріт також спокійно міг призвести до пропущеного м'яча до перерви, проте Маркус Рашфорд схибив.

Після перерви ситуація на полі стилістично практично не змінилася. Манчестер Сіті продовжував контролювати м'яч та мати проблеми з його просуванням у фінальній третині поля. Таким чином, команді Хосепа Гвардіоли не вдавалося практично нічого створити небезпечного біля воріт суперника, окрім моменту із забитим голом у виконанні Джека Гріліша, який незадовго до цього вийшов на заміну. Гравці Манчестер Юнайтед, своєю чергою, організовано оборонялися. Не без помилок, але виконали поставлене завдання та перекрили кисень супернику. Окремо хочеться відзначити Аарона Ван Біссаку. Цей хлопець зіграв лише кілька хвилин цього сезону до катарського мундіалю, але потім повернувся з впевненістю у власних силах і повністю скористався своїми шансами. Англійський крайній захисник навіть знаходив у собі сміливість йти в дріблінг проти кількох гравців Сіті – і робив це успішно! Хоча завданням на цей матч, звісно, для нього була насамперед оборона.

Як уже писалося вище, в атаці у команди Еріка тен Гага план був доволі простий – контратаки після помилок суперника та довгі закидання. Так "червоні дияволи" і забили два свої м'ячі. Відразу скажу, що перший гол у виконанні Бруну Фернандеша не можна було зараховувати — Маркус Рашфорд фактично контролював м'яч, перебуваючи поза грою, нехай до нього не торкався. Але не можна сказати, що результат для червоної сторони Манчестера був незаслуженим. Знову ж таки варто зазначити, що гравцям Сіті практично нічого не вдавалося створити по ходу всього матчу, а Юнайтед протиставив тотальному контролю м'яча суперника той план гри, завдяки якому вдалося обіграти Арсенал у першому колі цього сезону АПЛ. Ерлінга Голанда просто з'їли, змусили чемпіона систематично припускатися помилок при передачах і здобули перемогу з рахунком 2:1.



Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Фернандеш, 78, Рашфорд, 83 — Гріліш, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія (Мартінес, 90+2) — Каземіро (Мактоміней, 90+3), Фред — Фернандеш, Еріксен (Гарначо, 72), Рашфорд (Магвайр, 90+2) — Марсьяль (Антоні, 46).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден (Гріліш, 57).

Попередження: Еріксен, Фред, Каземіро

Де Дзербі знищив Клоппа та його Ліверпуль

На даному етапі сезону хочеться згадати наступний момент... Коли Роберто Де Дзербі очолив Брайтон, у його бік було безліч критики та скептицизму саме з боку українських вболівальників, які здебільшого пророкували італійському фахівцю провал в Англії. Така думка здебільшого ґрунтувалася на провалі Шахтаря в єврокубках під керівництвом Роберто. Тільки різниця в тому, що в АПЛ Де Дзербі прийшов уже в готову команду, яку за кілька років побудував Грем Поттер — схожий філософією фахівець, який також ставить комбіційний футбол. У стані "гірників" через російське вторгнення в Україну, на жаль, в італійця не вистачило часу побудувати цю команду. Зараз можна тільки гадати, що було б із Шахтарем, якби не війна.

Цікаво, що свій дебют в Англії Брайтон під керівництвом Де Дзербі здійснив саме проти Ліверпуля, коли матч на Енфілді завершився з рахунком 3:3. Вже тоді було видно, що керівництво "чайок" не помилилося з італійцем, якому через місяці не просто вдається утримувати команду на тому ж рівні, а й задивлятися на єврокубкову зону. Найголовніше, що система продовжує працювати. Немає Леандро Троссара – не проблема. Феєритиме Соллі Марч і Каору Мітома, як це сталося минулими вихідними проти Ліверпуля.

Що ж до команди Юргена Клоппа, то минулий поєдинок проти Брайтона для неї можна охарактеризувати коротко і ясно: повний провал. І провал цей пов'язаний із тими самими проблемами, про які ми говоримо вже не перший місяць. Багато хто говорить, що продаж Садіо Мане був ключовою помилкою. Але це є помилкою тільки у призмі того, що зараз травмовані Діогу Жота та Луїс Діас. Важко чекати на щось від команди, коли її лінія атаки абсолютно не зіграна. Салах – один у полі не воїн, особливо якщо тобі протистоїть злагоджений колектив із працюючою системою.

Підсумком цього стало тотальне домінування Брайтона, три забиті м'ячі у ворота Аллісона і розгромна поразка Ліверпуля з рахунком 0:3. Напевно, виходячи з побаченого, для Ліверпуля все могло закінчитися ще гірше того вечора.



Брайтон — Ліверпуль 3:0

Голи: Марч, 47, 53, Велбек, 82

Брайтон: Санчес — Еступіньян, Колвілл, Данк (Вебстер 90+1), Гросс — Мак Аллістер (Сармієнто 83), Кайседо, Лаллана (Велтман 66) — Марч, Фергюсон (Велбек 66), Мітома (Лемпті 90)

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Конате, Матіп (Гомес 69), Александер-Арнольд — Алькантара, Фабінью (Кейта 68), Гендерсон (Елліотт 69) — Окслейд-Чемберлен (Доук 69), Гакпо, Салах

Попередження: Данк — Гендерсон, Матіп, Александер-Арнольд

Арсенал зміцнив лідерство до восьми очок після дербі Північного Лондона

Ще одним принциповим протистоянням у 20-му турі стало дербі Північного Лондона, яке пройшло на домашньому стадіоні Тоттенгема. Арсенал довгий час успішно справлявся зі "шпорами" на Емірейтс, але в гостях не перемагав заклятого територіального суперника з 2014 року. Цими вихідними підопічним Мікеля Артети вдалося перервати цю невтішну для себе серію та здолати Тоттенгем на його ж полі, продемонструвавши вражаючу гру в першому таймі та чемпіонський характер у другій половині зустрічі.

Напередодні матчу в нашому анонсі ми наголошували на тому, що нинішньому Тоттенгему присутньо провалювати перший тайм, але поставати перед нами в новому вигляді після перерви. Таке відчуття, що Антоніо Конте потрібно "пхати" своїм підопічним ще перед стартовим свистком, а не перед другим таймом. Може тоді команда буде стабільнішою протягом усього поєдинку, а не лише 45 хвилин.

Характер важливого дербі також відчувався неозброєним оком. Тролінг уболівальників "шпор" від Бена Вайта у стилі Тео Волкотта, коли той показував пальцями рахунок матчу, сидячи травмованим на ношах. Артета з усмішкою на обличчі не соромився відкидати м'яч від Кулушевскі, щоб його підопічні встигли зайняти вигідніші позиції при ауті. Навіть коли Арсенал втомився у другому таймі, і голкіперу Аарону Рамсдейлу довелося брати справу до своїх рук — не витримали нерви одного з фанатів Тоттенгема, який ударив ногою англійця. Що тут додати? Справжнє дербі!

Заради справедливості, за виграного першого тайму, "каноніри" не за рахунком, а за грою програли другу половину зустрічі господарям поля. Після перерви Тоттенгем був кращим і дивом не забив хоча б один гол. З іншого боку, нехай уболівальникам Арсеналу і довелося сходити по давно забутий валідол, утримати переможний рахунок 2:0 команді вдалося. Не хочеться когось виділяти окремо у таборі "канонірів" — команда дуже сильна як цілісний механізм. А якби ще Томас Парті забив свій лонгшот з льоту в першому таймі... Але хоч би як там було, а Арсенал збільшив свою перевагу над найближчим суперником до восьми очок. Восьми очок! Тут уже доводиться говорити про чемпіонські амбіції та шанси на довгоочікуване "золото", хоча попереду ще половина сезону.



Тоттенгем — Арсенал 0:2

Голи: Льоріс, 15 (авт.), Едегор, 36



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле (Девіс, 89) — Доерті (Рішарлісон, 71), Сарр (Біссума, 76), Гейб’єрг, Сессеньйон (Перішич, 76) — Кулушевські (Хіль, 88), Сон — Кейн.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 85) — Партей, Джака — Сака, Едегор (Сміт-Роу, 90+4), Мартінеллі (Тірні, 79) — Нкетіа (Виейра, 90+4).



Попередження: Мартінеллі, Габріел — Ромеро, Сессеньйон, Сарр, Ленгле

Астон Вілла втримала перемогу над Лідсом. Цікавий матч із великою кількістю моментів. Десь команді Джессі Марша не пощастило, особливо в першому таймі, але за обома командами буде цікаво поспостерігати в частині сезону, що залишилася.

Астон Вілла — Лідс 2:1

Голи: Бейлі, 3, Беундія, 66 — Бемфорд, 83

Чергове фіаско Лестера. Стілець під Бренданом Роджерсом на посаді головного тренера "лисиць" захитався ще сильніше, тоді як Ноттінгем робить нам натяки на те, що, попри прогнози, зможе зберегти прописку до АПЛ. Бреннан Джонсон та Морган Гіббс-Вайт зробили гру за "лісників". Один асистував, а інший – забивав.

Ноттінгем Форест - Лестер 2:0

Голи: Джонсон, 56, 85

Евертон зазнав поразки у битві аутсайдерів. Говорячи про можливі звільнення серед тренерів АПЛ, зараз фігурує ім'я Френка Лемпарда з Евертона. Небезпідставно, адже "іриски" поступилися останній команді чемпіонату в особі Саутгемптона, причому самі зараз перебувають у зоні вильоту на 19-му місці. Непоганий перший тайм у виконанні гравців Евертона, але у другій половині результат матчу вирішив дубль капітана "святих" Джеймса Ворд-Прауса.

Евертон — Саутгемптон 1:2

Голи: Онана, 39 — Ворд-Паус, 46, 78

Успішне продовження для Хулена Лопетеги у Вулвергемптоні. Цього разу "вовки" здобули мінімальну перемогу над Вест Гемом. Автором єдиного голу в цьому поєдинку став Даніель Поденсе, але варто відзначити гру в обороні від господарів поля. Як результат, Вулвергемптон більше не перебуває у зоні вильоту. Принаймні поки що.

Вулвергемптон — Вест Гем 1:0

Гол: Поденсе, 48

Брентфорд здобув упевнену перемогу над Борнмутом та випередив Ліверпуль в таблиці АПЛ. Хто продовжує приємно радувати, то це команда Томаса Франка. Поряд із Брайтоном "бджоли" намагаються зачепитися за єврокубкову зону, паралельно створюючи проблеми не лише фаворитам, а й розбираючись з аутсайдерами. Таким цього разу став Борнмут.

Брентфорд — Борнмут 2:0

Голи: Тоуні, 39 (пен.), Єнсен, 75

Такі різні Александри. Александр Ісак тільки набирає форму після травми, виходячи на заміни, але вже приносить "сорокам" непрості три очки наприкінці матчу. Шведський форвард безперечно запам'ятає цей матч на все життя, а от форварду Фулгема Александу Мітровичу той вечір приходитиме в страшних снах після його дивного пенальті... Що ж, підслизнутися може кожен... Мінімальна перемога Ньюкасла над Фулгемом.

Ньюкасл — Фулгем 1:0

Гол: Ісак, 89

Перша перемога Челсі у 2023 році. Лондонське дербі стало для підопічних Грема Поттера справжнім випробуванням. Хоча якийсь зараз матч не є випробуванням для "синіх"? Експериментальний склад дався взнаки, Крістал Пелес міг неодноразово забивати, але Кепа був просто на висоті! Завдяки єдиному голу Кая Гаверца Челсі виборов три очки. Ми ж з нетерпінням чекаємо, коли спалахи камер ловитимуть Михайла Мудрика не на трибунах стадіону, а безпосередньо на футбольному полі Прем'єр-ліги.

Челсі — Крістал Пелес 1:0

Гол: Гаверц, 64

Головний тренер: ЕРІК ТЕН ГАГ (Манчестер Юнайтед)