Англія

"Червоні дияволи" мають намір утримати 25-річного футболіста.

Манчестер Юнайтед має намір продовжити контракт із Маркусом Рашфордом, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, у клубі впевнені, що зможуть домовитись із форвардом.

Очікується, що за новою угодою 25-річний футболіст отримає збільшення до зарплати, яка становить 200 тисяч фунтів на тиждень.

У МЮ хочуть винагородити Рашфорда за хорошу гру, а також відбити інтерес ПСЖ до нападника.

Зазначимо, що обидві сторони зацікавлені у продовженні контракту, але навряд це відбудеться найближчим часом.