Англія

Футболіст більше не є гравцем бірмінгемців.

Правий захисник Астон Вілли Фредерік Гілбер залишив клуб та приєднався до Страсбура.

Контракт з 28-річним французом підписаний до літа 2026 року. Він перебрався у Страсбур на правах вільного агента.

Фредерік Гілбер переходив в Астон Віллу у 2019 році з Кану за 5 мільйонів євро З тих пір він зіграв 32 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.

Минулий сезон він провів у Страсбурзі на правах оренди, проте цього сезону виступав лише за молодіжну команду бірмінгемців у Прем'єр-лізі 2.