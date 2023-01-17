Футболіст більше не є гравцем бірмінгемців.
Гілбер, Страсбур
17 січня 2023, 18:23
Правий захисник Астон Вілли Фредерік Гілбер залишив клуб та приєднався до Страсбура.
Контракт з 28-річним французом підписаний до літа 2026 року. Він перебрався у Страсбур на правах вільного агента.
Фредерік Гілбер переходив в Астон Віллу у 2019 році з Кану за 5 мільйонів євро З тих пір він зіграв 32 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.
Минулий сезон він провів у Страсбурзі на правах оренди, проте цього сезону виступав лише за молодіжну команду бірмінгемців у Прем'єр-лізі 2.