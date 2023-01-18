Англія

Керманич прокоментував брак комунікації між пресою та клубом.

Нещодавня поразка в дербі Північного Лондона від Арсенала на власному полі відкинула Тоттенгем від зони потенційних учасників Ліги чемпіонів УЄФА на п’ять очок, за умови однієї зіграної гри переваги над суперниками.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте на цьому тлі вирішив приділити частину своєї прес-конференції перед черговою грою в чемпіонаті відповіді на питання щодо проблем із комунікацією поміж клубом та представниками ЗМІ.

"У Англії, на мою думку, серед клубів існує дуже погана звичка, коли з приводу всіх питань висловлюється виключно головний тренер.

Я ніколи не бачив такого, щоб медичний відділ будь-якої з команд виходив до преси з поясненнями, чому велика кількість гравців травмовані. Або я ніколи не бачив, щоб керівники клубів, або їхні спортивні директори, розповідали про стратегію розвитку команд.

У Італії перед кожною грою є людина з клубу, яка йде поговорити зі ЗМІ. Я думаю, що для всіх в АПЛ могло б за краще наслідувати цьому прикладу. У іншому випадку, є лише одна особа, яка намагається щось комусь довести. Так це виглядає. Я вважаю, що клубам пора почати розподіляти обов’язки. Звісно, така тут традиція, і я її поважаю, але в Італії все інакше.

У іншому випадку це означатиме, що, у разі якщо тренер говоритиме за всіх, може потім виникнути непорозуміння всередині клубу. Саме тому я думаю, що було б добре для клубу бути присутнім у ЗМІ. Не щотижня, але хоча б кожні 15 днів або раз на місяць. Я думаю, що це могло б бути простіше для вболівальників та преси зрозуміти, що саме відбувається з командами.

Інакше може здатися, що якісь слова є критикою чи негативом, а це не так. Я можу сказати лише одне. Ми щодня наполегливо працюємо для цього клубу. Якщо є критика, ми повинні прийняти", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Тоттенгем проведе в гостях у Манчестер Сіті в рамках англійської Прем’єр-ліги.