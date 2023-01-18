Англія

Інтерес до англійця виявляє мюнхенська Баварія.

Гаррі Кейн може залишити Тоттенгем у найближчі сезони, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст не планує продовжувати контракт зі "шпорами", що спливає у 2024 році.

Незважаючи на ризик втратити англійця безкоштовно, голова ради директорів Тоттенгема Деніель Леві вимагатиме 100 млн фунтів за форварда у будь-якого зацікавленого клубу з АПЛ. Для команд з інших ліг ціна буде нижчою.

Конкретний інтерес до 29-річного гравця виявляє Баварія.

Цього сезону Кейн провів 19 матчів в АПЛ і забив 15 голів. Також на його рахунку один ассист.