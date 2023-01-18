Інтерес до англійця виявляє мюнхенська Баварія.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
18 січня 2023, 18:39
Гаррі Кейн може залишити Тоттенгем у найближчі сезони, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, 29-річний футболіст не планує продовжувати контракт зі "шпорами", що спливає у 2024 році.
Незважаючи на ризик втратити англійця безкоштовно, голова ради директорів Тоттенгема Деніель Леві вимагатиме 100 млн фунтів за форварда у будь-якого зацікавленого клубу з АПЛ. Для команд з інших ліг ціна буде нижчою.
Конкретний інтерес до 29-річного гравця виявляє Баварія.
Цього сезону Кейн провів 19 матчів в АПЛ і забив 15 голів. Також на його рахунку один ассист.