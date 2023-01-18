Англія

Зарплата аргентинського вінгера складе понад 30 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, не рахуючи бонусів.

Молодий атакуючий півзахисник Алехандро Гарначо невдовзі має пов'язати своє майбутнє з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Жака Тальбо, 18-річний аргентинець погодив довгостроковий контракт із "червоними дияволами", який буде розрахований до літа 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією джерела, зарплата Гарначо за новою угодою становитиме понад 30 тисяч фунтів на тиждень (приблизно 34,3 тис. євро). Також передбачено бонуси гравцю за його успішні виступи.

У поточному сезоні Алехандро Гарначо провів за першу команду МЮ 15 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Також зазначимо, що в рамках АПЛ юний аргентинський вінгер зіграв у нинішній кампанії лише 216 хвилин у семи матчах, проте встиг забив один гол і віддати двох асистів. Портал Transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.