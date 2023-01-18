Англія

Нідерландський форвард очолить атаку "червоних дияволів" у перенесеному матчі 7-го туру АПЛ.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Крістал Пелес прийматиме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

У цьому протистоянні за команду Еріка тен Гага зіграє центрфорвард Ваут Веггорст, який приєднався до "червоних дияволів" у зимове трансферне вікно, перейшовши в оренду з Бернлі.

Матч проти Крістал Пелес стане для 30-річного нідерландця дебютним у футболці МЮ.

Склад Манчестер Юнайтед:

Склад Крістал Пелес:

Матч Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 18 січня, о 22:00 за київським часом.