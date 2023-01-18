У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Крістал Пелас.

Колектив Еріка тен Гага вийшов вперед на 43-й хвилині гри зусиллями Бруну Фернандеша, проте не зумів утримати переможний рахунок.

На 91-й хвилині гри Майкл Олісе зробив рахунок нічийним – 1:1.

Кристал Пелас — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Олісе, 90+1 – Бруну Фернандеш, 43. 

Крістал Пелас: Гуайта – Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл – Дукуре (Шлупп, 71), Г‘юз (Мілівоєвич, 84) — Олісе, Матета (Езе, 56), Заха – Едуар (Аю, 71)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 83) – Антоні (Гарначо, 70), Фернандеш, Рашфорд – Веггорст (Мактоміней, 69)

Попередження: Х’юз – Мартінес, Каземіро. 