Завершився матч чемпіонату Англії.
Кристал Пелас - Манчестер Юнайтед, Getty Images
18 січня 2023, 23:59
У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Крістал Пелас.
Колектив Еріка тен Гага вийшов вперед на 43-й хвилині гри зусиллями Бруну Фернандеша, проте не зумів утримати переможний рахунок.
На 91-й хвилині гри Майкл Олісе зробив рахунок нічийним – 1:1.
Кристал Пелас — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Олісе, 90+1 – Бруну Фернандеш, 43.
Крістал Пелас: Гуайта – Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл – Дукуре (Шлупп, 71), Г‘юз (Мілівоєвич, 84) — Олісе, Матета (Езе, 56), Заха – Едуар (Аю, 71)
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 83) – Антоні (Гарначо, 70), Фернандеш, Рашфорд – Веггорст (Мактоміней, 69)
Попередження: Х’юз – Мартінес, Каземіро.