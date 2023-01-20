Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

.Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 21-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 14:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

Одним із центральних поєдинків цього туру АПЛ стане протистояння двох топів англійського футболу, які зараз перебувають далеко не у найкращій своїй формі. Свій останній матч у Прем'єр-лізі Ліверпуль з тріском провалив, зазнавши поразки від Брайтона. І ця поразка стала більш ніж закономірною за грою — "чайки" повністю домінували і забили у ворота команди Юргена Клоппа три м'ячі.

Незважаючи на те, що у своєму останньому матчі Челсі здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес, стан справ у колективі Грема Поттера дещо гірший. Це спричинено і перебудовою у команді, і величезною кількістю травм гравців. З огляду на кадрові втрати ми цілком реально можемо очікувати дебюту українського вінгера Михайла Мудрика за лондонський клуб вже у стартовому складі.

Більш детальний анонс матчу між Ліверпулем та Челсі доступний на нашому сайті за цим посиланням.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4,13. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,77.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Лісандро — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Гакпо

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Голл — Жоржиньо, Ковачич — Зієш, Маунт, Мудрик — Гаверц

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Жота, ван Дейк, Фірміно — Закарія, Джеймс, Фофана, Канте, Броя, Лофтус-Чик, Чілвелл, Стерлінг, Менді, Пулішич, Феліш

Під питанням: Цимікас — ...

прогноз 1:1

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 17:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Вест Гем та Евертон у поточному сезоні ведуть боротьбу за виживання та є прямими конкурентами на збереження прописки у вищому дивізіоні Англії. Тому цілком логічно припустити, що незадовільний результат у перспективі може вплинути на майбутнє як Девіда Моєса, так і Френка Лемпарда.

Вже з'явилася інформація, що у разі поразки від Евертона керівництво "молотобійців" серйозно розгляне варіант зі звільненням Моса. Цікаво ще й те, що шотландець є головним претендентом на посаду "ірисок", якщо ті вирішать відправити у відставку Лемпарда. Такий ось трохи заплутаний ланцюжок не може не бути цікавим, як і те, що перемога в цьому матчі може багато чого вирішити наприкінці чемпіонату для однієї з команд.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Девіда Моєса. Так, на перемогу Вест Гема пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 4,96. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,63.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанськи — Цоуфал, Огбонна, Агуерд, Крессвелл — Пакета, Райс, Соучек — Боуен, Антоніо, Форнальс

Евертон: Пікфорд — Коуді, Тарковскі, Годфрі — Коулман, Івобі, Гана Гує, Онана, Миколенко — Грей, Калверт-Льюїн

Не зіграють: Корне — Паттерсон, Гарнер, Кін, Таунсенд

Під питанням: Доусон, Ареола — ...

прогноз 1:1

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Манчестер Юнайтед на даний момент є єдиною командою цього сезону АПЛ, якій вдалося обіграти лідера чемпіонату в особі лондонського Арсеналу. Також "червоні дияволи" входять до трійки тих, кому вдалося відібрати очки у "канонірів". У тій зустрічі на Олд Траффорд тренерський штаб Еріка тен Гага задіяв схожу тактику з тим, що він використав у нещодавньому переможному матчі з Манчестер Сіті. Це гра другим номером, миттєва реакція на будь-яку помилку суперника, швидкі контратаки та довгі передачі вперед.

Навряд чи щось зміниться і в цьому випадку, тим більше, що такий підхід дозволив МЮ перемогти у манчестерському дербі, а паралелі між футбольною філософією Арсеналу та Манчестер Сіті не проводив лише лінивий. Можливо, від тренерського штабу Мікеля Артети варто очікувати сюрпризів у тактичному плані та реакції на останні успіхи "червоних дияволів", якщо не брати до уваги дуже провальний другий тайм з Крістал Пелес. Арсенал може виступити і першим номером, і другим, як це показав останній переможний поєдинок у дербі Північного Лондона проти Тоттенгема. Тим більше, "каноніри" явно не проти скористатися відсутністю одного з ключових гравців Юнайтед в особі Каземіро, який пропустить гру через перебір жовтих карток.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,03. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Еріксен, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст

Не зіграють: Жезус, Нельсон — Туанзебе, ван де Бек, Каземіро, Санчо

Під питанням: Ельнені — Далот, Марсьяль

прогноз 2:1

НЕДІЛЯ, 23 СІЧНЯ, 22:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Завершиться 21 тур АПЛ лондонським дербі, в якому Фулгем прийме на своєму полі Тоттенгем. Команда Марку Сілви є однією з головних сенсацій цього сезону. "Дачникам" пророкували чи не традиційний для них виліт у Чемпіоншип через репутацію так званого клубу "ліфтера". Однак за підсумком Фулгем радує не лише результатами, а й своєю грою, займаючи на даний момент шосте місце в таблиці. Про потенційний виліт з еліти зараз і мова не може йти.

Тоттенгем, у свою чергу, продовжує претендентувати на потрапляння до Ліги чемпіонів, але повернення після чемпіонату світу видалося для "шпор" не дуже вдало. Поразка в дербі Північного Лондона, остання поразка від Манчестер Сіті, в якій команда Антоніо Конте втратила перевагу у два м'ячі після першого тайму. І до цього ще можна додати нічию з Брентфордом та поразку від Астон Вілли. Загалом "шпорам" вкрай необхідна перемога. Календар був непростим, але вболівальників клубу з Північного Лондона навряд чи це втішає.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,16, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 3,29. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,82.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья, А. Перейра — Кордова-Рід, Мітрович, Вілліан

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Гейб'єрг, Бентанкур, Сессеньйон — Кулушевскі, Кейн, Рішарлісон

Не зіграють: Кебано — Лукас Моура

Під питанням: Даффі — ...

прогноз 2:2

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ

Не зіграють: Брукс, Кук, Станіслас, Соланке, Таверньє, Фредерікс — Б'янкон, Болі, Куяте, Лінгард, Ніакате, Річардс, Гендерсон

Під питанням: ... — Авонії

прогноз 0:2

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ

Не зіграють: Бертранд, Джастін, Еванс, Перейра, Сумаре — Модер, Троссар

Під питанням: Меддісон, А. Перес, Дьюсбері-Голл — ...

прогноз 1:3

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 17:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ

Не зіграють: Лівраменто, Ларіос — Дієго Карлос, Макгінн

Під питанням: Белла-Котчап, Волкотт, Маккарті — Дінь

прогноз 1:1

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 19:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Не зіграють: Андерсен, Макартур, Фергюсон — Крафт, Таргетт, Шелві

Під питанням: ... — Гімараеш

прогноз 0:2

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 16:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

Не зіграють: Грей, Даллас, Саммервілл — Оньєка, Янссон,

Під питанням: Вобер, Форшоу — Баптіст, Генрі, Гікі

прогноз 1:2

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 16:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ

Не зіграють: Менді — Шикіньо, Калайджич, Нету, Б. Траоре

Під питанням: ... — ...