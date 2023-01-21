Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Челсі, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 14:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поєдинок двох команд, яких прийнято вважати грандами англійського та європейського футболу загалом, але в поточному сезоні АПЛ не демонструючих вражаючих результатів та переживаючих помітний спад в ігровому плані. У Ліверпуля та Челсі можна зараз знайти досить багато спільного. По-перше, вони не виправдовують жодних очікувань з боку власних вболівальників. По-друге, знаходиться поруч один з одним у турнірній таблиці АПЛ, займаючи дев'яте та десяте місця відповідно. По-третє, обом командам потрібна перебудова складу, в чому зараз більш активні в Челсі. По-четверте, лондонський клуб змінив власника наприкінці минулого сезону, а Ліверпуль був виставлений на продаж напередодні старту поточної кампанії.

До того ж, як у Ліверпулі, так і в Челсі зараз спостерігаються помітні кадрові проблеми. Якщо в стані "червоних" вони більше стосуються атакуючої лінії, то в стані команди Грема Поттера все набагато гірше, хоча останнім часом багато гравців також вибули саме з атакуючої лінії. З огляду на це можна сміливо розраховувати на дебют українського вінгера Михайла Мудрика відразу в стартовому складі Челсі після свого гучного недавнього трансферу з донецького Шахтаря. Непоганий шанс проявити себе проти суперника з гучним ім'ям, але не такого ж небезпечного, як було раніше.

В останньому матчі Прем'єр-ліги Брайтон наочно показав, як можна без особливих проблем розібратися з Ліверпулем у всіх аспектах гри та конвертувати свої моменти у голи. Заради справедливості, але домінування "чайок" на полі могло вилитися в більш розгромний рахунок, ніж вийшло за підсумком — 3:0. Команда Юргена Клоппа, у свою чергу, не показала нічого, що заслуговувало б на окрему увагу.

У своєму останньому матчі АПЛ лондонський Челсі перервав свою невдалу серію без перемог, яка тривала чотири поєдинки поспіль (три поразки та одна нічия). "Сині" зуміли на своєму полі мінімально обіграти Крістал Пелес у лондонському дербі завдяки єдиному голу Кая Гаверца. Але, задля справедливості, головним героєм зустрічі тут варто назвати голкіпера Челсі Кепу, який парирував кілька справді небезпечних м'ячів і зберіг свої ворота в недоторканності. У той же час, загальний виступ колективу Поттера проти "орлів" також не був на якомусь високому рівні, хоча цього було б надто самовпевнено очікувати з урахуванням поточної ситуації з травмами в кожній лінії.

За версією компанії Parimatch Ukraine, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Лісандро — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Гакпо

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Голл — Жоржиньо, Ковачич — Зієш, Маунт, Мудрик — Гаверц

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Жота, ван Дейк, Фірміно — Закарія, Джеймс, Фофана, Канте, Броя, Лофтус-Чік, Чілвелл, Стерлінг, Менді, Пулішич, Феліш

Під питанням: Цимікас — ...

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