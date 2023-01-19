Леандро Троссар близький до переходу до Арсеналу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, переговори щодо 28-річного футболіста просуваються. Очікується, що це буде повноцінний трансфер.

Особистий контракт уже погоджено. Найближчим часом переговори продовжуватимуться, щоб завершити угоду.

У поточному сезоні Троссар провів 16 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку 7 голів та 3 асисти.