Бельгієць, найімовірніше, продовжить кар'єру на Емірейтс.
ЛЕАНДРО ТРОССАР, GETTY IMAGES
19 січня 2023, 11:28
Леандро Троссар близький до переходу до Арсеналу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, переговори щодо 28-річного футболіста просуваються. Очікується, що це буде повноцінний трансфер.
Особистий контракт уже погоджено. Найближчим часом переговори продовжуватимуться, щоб завершити угоду.
У поточному сезоні Троссар провів 16 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку 7 голів та 3 асисти.