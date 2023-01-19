Англія

Футболіст найближчими днями підпише контракт.

Лондонський Челсі підписав правого вінгера ПСВ Ноні Мадуеке. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, усна угода між Челсі та ПСВ про трансфер на суму близько 35 мільйонів євро досягнута.

Мадуеке підпише довгострокову угоду за кілька днів, чого дуже хоче правління Челсі. Готуються офіційні документи.

20-річний гравець вже у Лондоні, де має пройти медогляд та приєднатись до нових партнерів по команді.

Відзначимо, що Ноні — вихованець англійського футболу. Він був в академії Крістал Пелес та Тоттенгема. З 2019 року грав у системі ПСВ.

За основну команду встиг провести 80 матчів в усіх змаганнях, забив 20 голів та віддав 14 асистів.