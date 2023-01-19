Англія

Колектив Хосепа Гвардіоли пішов на перерву з двома пропущеними м'ячами, але в підсумку забив чотири рази після відпочинку.

У розпал жовтневих подій зразка минулого року англійська Прем’єр-ліга була змушена на певний час піти на нетривалий відпочинок через доволі непересічну звістку про смерть Королеви Єлизавети II. Не варто зайвий раз казати, що подібні павзи добряче б’ють по спортивному тонусу команд-учасниць національних змагань, проте більша частина зустрічей у рамках сьомого туру все ж таки була перенесена, і, зокрема зустріч на полі Етіхад Стеміум поміж Манчестер Сіті та лондонським Тоттенгемом, який тоді мав неабияку інтригу.

Утім, жодного приводу говорити про те, що ця гра в чомусь утратила за видовищностю вивіски, не доводилось. Команди Хосепа Гвардіоли та Антоніо Конте розділяли шість очок за переваги "шпор" за кількістю зіграних матчів, проте куди більш "містян" цікавила відстань від іншої команди з Північного Лондону — Арсенала, яка складала шість очок.

Італійський фахівець за кілька днів після поразки від "канонірів" банально не мав можливості змусити свою команду грати в якийсь інакший від захисного футбол. Сіті так само, як і гравці Артети, на цьому тіл володіли ініціативу, проте все ж таки це був більш задушливий футбол, що їм є притаманним. Однак "містяни" знову були вимушені зіштовхнутись із проблемами під час створення гольових моментів, тож остання ланка захисту Тоттенгема не напружувала себе майже весь перший тайм.

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Окрім дальнього пострілу Гюндогана з лівого флангу повз дальню стійку господарі довго не могли нічого вигадати, проте відтинок ігрового часу перед настанням перерви провели з великим ентузіазмом. Один лишень Голанд за лічені миттєвості назбирав два непоганих епізоди для бодай одного голу, проте спочатку не переграв Льоріса з лівого флангу штрафного, а потім пробив головою над спорожнілими воротами, які француз полишив під час подачі з правого флангу.

Гості тоді помітно притислись до власних володінь, тому побачити їх у результативні атаці на 44 хвилині було справді неочікувано. А все було доволі просто — Сіті подарував м’яч суперникам зусиллями Едерсона та Родрі, а Кулушевскі миттєвим ударом відкрив рахунок у грі. Не встигне минути й три хвилини, як той-таки Родрі, уже на лівому фланзі власного штрафного, почне ловити ґав у боротьбі проти Кейна, а той завершить момент ударом із дуже гострого кута, який бразильський воротар переведе на голову Емерсону неподалік від себе.

Шокуючий результат першого тайму для команди Гвардіоли, яка мала повну перевагу над суперниками, за думкою іспанського спеціаліста не мав отримати розвитку після відновлення гри. Для цього тренеру Сіті навіть не знадобилось робити заміни — один лишень Перішич своїми помилками на лівому фланзі забезпечив суперникам не тільки відновлення рівноваги на табло, а й лідерську позицію за рахунком гри. Альварес, Голанд та Марез мали вбивчу результативність під час віялоподібних випадів їхньої команди.

Тоттенгему після цього потрібно було не тільки повернутись до гри, а й перетягнути її до чужої половини. Однак ресурсів у Конте вистачило виключно на те, аби заспокоїти хід поєдинку, що також грало на користь суперників через банальний брак часу. У підсумку, гідних моментів біля чужих воріт, окрім влучання м’яча в каркас після рикошету від Льюїса за підсумком удару Перішича, доки той перебував на полі, поміж другим та третім пропущеними голами, фактично й не було з боку "шпор". А наостанок ще й Ленгле пустив собі за спину дальній пас від Едерсона з власного штрафного, чим залюбки скористався той-таки Марез — незмінний учасник усіх чотирьох гольових комбінацій власної команди.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе вдома проти Вулвергемптона, а лондонський Тоттенгем зіграє виїзне дербі проти Фулгема.— Тоттенгем 4:2Альварес, 51, Голанд, 53, Марез, 63, 90 — Кулушевскі, 44, Емерсон, 45+2Едерсон — Льюїс (Вокер, 83), Аканджі, Стоунз, Аке — Гюндоган (Б. Сілва, 80), Родрі, Гріліш — Марез, Голанд (Діаш, 90+1), Альварес.Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс (Ленгле, 78) — Емерсон (Рішарлісон, 78), Бентанкур (Біссума, 74), Гейб’єрг, Перішич (Сессеньйон, 68) — Кулушевскі, Сон — Кейн.Попередження: Марез — Ромеро, Гейб’єрг.