Англія

Англійський форвард залишив Астон Віллу.

Вест Гем Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Денні Інгза, права на якого раніше належали Астон Віллі.

30-річний форвард перейшов до лондонського клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2025 року.

Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, Вест Гем заплатив за Інгза 15 мільйонів фунтів (приблизно 17 млн. євро).

Цього сезону Денні Інгз провів за Астон Віллу 21 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив сім голів і віддав дві результативні передачі.