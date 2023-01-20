Англія

Футболіст дав перший коментар у якості гравця "канонірів".

Новачок лондонського Арсеналу Леандро Троссар прокоментував свій перехід у новий клуб.

"Я дуже радий перейти в Арсенал. Це великий клуб, і я готовий показати вболівальникам, на що я здатний. Я тут, щоб допомогти досягти їхніх мрій, та моїх мрій. Я буду працювати день за днем, наполегливо працювати і намагатися допомогти команді досягти поставлених цілей.

Я теж хочу стати краще. Я знаю, що наш тренер — чудовий, і я сподіваюся, що зможу робити великі справи та ставати кращим як гравець у всіх аспектах.

Я дуже радий бачити вболівальників на стадіоні. Я сподіваюся, що зможу віддати їм все, що маю. Я хочу спробувати створити якомога більше гарних моментів, і, сподіваюся, ми зможемо відсвяткувати разом".

"Керівники Арсеналу сказали мені, що я їм дуже подобаюся як гравець, що я справді підходжу системі. Мені допомагає те, що я універсальний і можу грати на різних позиціях. Вони з нетерпінням чекають співпраці зі мною, і я також. Я дуже радий працювати з ними, і я вважаю Мікеля найкращим тренером.

Мені здається, що я хороший у грі один в один. Я зібраний у штрафному майданчику, тому, якщо у мене є шанс, я можу його реалізувати. Сподіваюся, я можу допомогти команді виграти важкі ігри. Я також досить досвідчений, тож сподіваюся, що зможу дати досвід іншим", — сказав Троссар.