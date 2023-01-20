Англія

Бельгієць перейшов в новий клуб.

Арсенал після невдачі в підписанні вінгера Шахтаря Михайла Мудрика знаходився в пошуку підсилення на відповідну позицію.

Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", новачком лондонської команди став півзахисник Брайтона та збірної Бельгії Леандро Троссар.

Зазначимо, що 28-річний бельгієць підписав довгостроковий контракт. Він буде виступати під 19 номером.

У поточному сезоні Троссар провів 16 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку сім голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що воротар Арсеналу переїхав в Австрію.