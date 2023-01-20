Англія

За чутками, сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

Вінгер ПСЖ Ноні Мадуеке — гравець лондонського Челсі. Про це офіційно оголосила прес-служба клубу.

Гравець збірної молодіжної збірної Англії підписав контракт на сім з половиною років, з можливістю продовження клубом ще на один рік.

За чутками інсайдерів та ЗМІ, сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

20-річний футболіст виступає на позиції правого вінгера, хоча може закрити і лівий фланг нападу.

"Я дуже радий підписати контракт з одним із найкращих клубів у світі — Челсі. Повернутися до Англії та грати в Прем'єр-лізі — це мрія для мене та моєї родини, і я не можу дочекатися, щоб почати.

Я схвильований тим, що чекає на мене у майбутньому, баченням власника майбутнього і тим, що я буду працювати в такому клубі та перемагати на найвищому рівні", — сказав Мадуеке.