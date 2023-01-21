Англія

Клуб оформив перший зимовий трансфер.

Англійський Лестер офіційно оголосив про підписання захисника Копенгагену Віктора Крістіансена.

20-річний Крістіансен грає на позиції лівого захисника. Він уклав угоду на п'ять з половиною років з представником АПЛ.

"Це неймовірне відчуття. Це справді цікаво бути тут, і я дуже радий зустрітися з усіма в клубі, а також з уболівальниками.

Прем'єр-ліга, мабуть, найкраща ліга у світі, а Лестер — топ-команда, тому, звичайно, я був у захваті. Для мене було просто було сказати "так" цій чудовій можливості", — сказав футболіст.

Незважаючи на молодий вік Крістіансен провів у складі Копенгагену 70 матчів в усіх змаганнях, забивши при цьому один гол.