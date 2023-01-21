Голкіпер не зможе зіграти чотири-п'ять тижнів.
Дін Гендерсон, getty images
21 січня 2023, 12:33
Голкіпер Ноттінгем Форест Дін Гендерсон не допоможе своїй команді у найближчий місяць через пошкодження.
"Це удар для нас та для нього. Допоможемо Гендерсону повернутись якомога швидше", — заявив тренер команди Стівен Купер на пресконференції.
Зазначимо, що в цьому сезоні Гендерсон провів 20 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 33 голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер не дуже хотів спілкуватись із Тен Гагом.