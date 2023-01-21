Англія

Голкіпер не зможе зіграти чотири-п'ять тижнів.

Голкіпер Ноттінгем Форест Дін Гендерсон не допоможе своїй команді у найближчий місяць через пошкодження.

"Це удар для нас та для нього. Допоможемо Гендерсону повернутись якомога швидше", — заявив тренер команди Стівен Купер на пресконференції.

Зазначимо, що в цьому сезоні Гендерсон провів 20 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 33 голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер не дуже хотів спілкуватись із Тен Гагом.