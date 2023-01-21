Англія

Футболісти Юргена Клоппа та "сині" втретє поспіль не з'ясували сильнішого в чемпіонаті.

Протистояння поміж Ліверпулем та лондонским Челсі зразка XXI століття вже встигли закарбуватись у свідомості вболівальників як одні з найбільш непоступливих у сучасному англійському футболі. Не було жодних передумов для того, аби казати, що в контексті звітного матчу на Енфілді в рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги щось зміниться у відносинах поміж цими двома клубами, однак контекст гри в турнірному плані отримав серйозні зміни.

Глядач, що з якихось причин довго не слідкував за подіями в англійському футболі, не зміг би, напевно, одразу відшукати "синіх" чи "червоних" у турнірній таблиці, бо в зоні Ліги чемпіонів УЄФА їх у цьому сезоні майже не помічали, до переліку потенційних учасників Ліги Європи не належали, а ось побачити ці два великі клуби біля екватору було дійсно великою знахідкою. І це при тому, що для побудови власного складу той-таки Челсі мав можливість витратити 100 млн євро на придбання українського нападника Михайла Мудрика, якого головний тренер

Звітну зустріч "пенсіонери" розпочинали з контролю м’яча на чужій половині поля, і навіть доволі швидко зуміли досягти успіху в атаці. Кутовий із лівого флангу на третій хвилині запам’ятався скиданням головою від Бадьяшиля на Сілву, який влучив у ближню стійку, а Гаверц, який стояв позаду нього, добив відскок у порожні ворота. І все було б у гостей добре в цьому епізоді, якби не випадковий офсайд у німця.

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Це лише згодом ми дійшли до думки, що Челсі продовжує зазнавати серйозних проблем із побудовою гри на чужій половині поля, оскільки окрім стандартів у команди Поттера фактично не було нічого. Наступного моменту з боку "синіх" довелось чекати аж до 32 хвилини, коли, знову ж таки, зі штрафного на лівому фланзі, той самий Бадьяшиль замикав дальню стійку, але влучив у Аліссона з близької відстані.

Стосовно Ліверпуля можна було висувати такі самі звинувачення на адресу футболістів Юргена Клоппа в плані атаки, бо спочатку вони змарнували безліч виходів невдалими дальніми першими передачами, а вже під завісу першого тайму не мали якості в завершальній третині своїх наступів. Навіть Мохамеду Салаху не вдавалось відіграти на рівні зі своїм статусом, що могло виключно бентежити головного тренера його команди.

Початок другого тайму відзначився дальнім ударом Конате від самої центральної лінії трохи повз ліву стійку воріт Кепи, що в свою чергу вказало нам на бажання "червоних" усе ж таки схилити хід зустрічі на власну користь. Ліверпуль дійсно потужно виглядав десь хвилин десять ігрового часу, проте додаткових моментів так і не зміг створити, а потім Поттер випустив на поле Михайла Мудрика, після чого пішла вже геть інша гра.

У своєму дебютному матчі українець запам’ятався декількома непоганими спробами відкритись під подачі Зієша з правого флангу на дальню стійку, а також намаганнями як слід навантажити Чуквуемеку роботою в чужому штрафному, коли партнер з’явився на футбольному полі. Проте зі жодного з цих моментів команда гостей не мала зиску, а свою власну гольову нагоду Михайло завершив ударом від лівого кута воротарського повз ближню стійку в динамічному епізоді.

Із виходу на поле Мудрика Клопп зробив лише один логічний висновок – треба міняти досвідченого Мілнера, допоки той знову не пропустив повз себе блискавичного новачка Челсі та не заробив собі ще одну жовту картку. Трент, який потім з’явився на полі, також мав проблеми з Мудриком, але зрештою виглядав більш надійним. Щоправда, окрім спостерігання за діями нашого співгромадянина, ми фактично були позбавлені інших епізодів біля обох воріт, за винятком удару Трента над воротами десь під завісу зустрічі.

У наступному турі Ліверпуль зіграє в гостях проти Вулвергемптона, а Челсі проводитиме домашнє лондонське дербі проти Фулгема.Ліверпуль — Челсі 0:0Аліссон — Мілнер (Александер-Арнольд, 72), Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта (Нуньєс. 62), Алькантара, Байцетич (Фабіньо, 82) — Елліотт (Джонс, 82), Салах, Гакпо (Гендерсон, 82).Аррісабалага — Чалоба (Аспілікуета, 81), Сілва, Бадьяшиль, Голл (Мудрик, 55) — Галлагер, Жоржиньйо — Зієш, Маунт (Чуквуемека, 81), Кукурелья — Гаверц (Обамеянг, 81).Попередження: Байцетич, Мілнер — Чалоба