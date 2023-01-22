Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють на Емірейтс у рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-лги.

Мікель Артета, після перемоги над Тоттенгемом у дербі (2:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців, тоді як новачок Леандро Троссар розпочне з лави для запасних.

Ерік тен Гаг, на тлі нічиєї з Крістал Пелес (1:1), вирішив використати з перших хвилин Мактомінея в опорній зоні.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Локонга, Троссар, Маркіньйос.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.

Запасні: Гітон, Лінделеф, Магвайр, Маласія, Фред, Пеллістрі, Майну, Еланга, Гарначо.



Гра Арсенал — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.