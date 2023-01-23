Англія

Лондонський клуб наполягає в фінансовому підживленні колишнього клубу свого керманича.

Лондонський Челсі та Брайтон останнім часом пов’язують доволі багато питань стосовно трансферного ринку, що наочно стало помітно під час перемовин між командами стосовно трансферу іспанського захисника Марка Кукурельї, який коштував "синім" 65,3 млн євро.

Однак "чайки". Не дивлячись на втрату одного зі своїх лідерів, усе одно продовжували прогресувати, і в поточному сезоні під керівництвом Роберто Де Дзербі вже святкували кілька гучних перемог.

Саме тому інтерес до їхніх виконавців не згасає, і найближчим часом варто очікувати на ще один дуже коштовний трансфер зі складу Брайтона.

Клуб оцінив еквадорського півзахисника Мойзеса Кайседо в 50 млн євро, однак трохи занизив його мінімальну трансферу вартість, оскільки лондонський Челсі вже зробив ставку в 63 млн євро.

Між клубами почались перемовини, під час яких Брайтон збільшив власні апетити, і відхили цю пропозицію за 21-річного виконавця.

Проте, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Челсі не хоче відступати, через що додав ще 2 млн євро до свого першого запиту, запропонувавши 65 млн євро.

Разом із тим, команда Грема Поттера готує контракт для Мойзеса до 2030 року.

У поточному сезоні Кайседо забив гол та віддав один гольовий пас у 21 матчі.