Англія

29-річний футболіст може продовжити чинну угоду.

Гаррі Кейн може продовжити контракт із Тоттенгемом, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст має на меті виграти трофей зі "шпорами".

Ключовими факторами під час переговорів буде те, як Тоттенгем виступить у Лізі чемпіонів та Кубку Англії, а також те, яких гравців підпише клуб, якими будуть перспективи команди. Для Кейна плани та амбіції клубу завжди були найважливішими факторами при ухваленні рішень.

Кейн знаходиться у системі Тоттенгема з 2004 року.

Цього сезону на рахунку англійця 17 голів у 28 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.