Англія

Ще один гравець Шахтаря може перейти до АПЛ.

Донецький Шахтар у поточній січневій трансферній кампанії вже має неабиякий удалий досвід перемовин із лондонським Челсі стосовно 100-мільйонного трансферу Михайла Мудрика, однак на цьому "гірники", вочевидь, зупинятись не планують.

Як повідомляють ЗМІ, центральний захисник донеччан Микола Матвієнко наразі з родиною завітав до столиці Сполученого Королівства, тоді як його нинішній клуб отримав кілька вихідних днів під час зборів у Туреччині.

Зазначається, що поїздка 26-річного гравця до Лондона не пов’язана напряму з можливим трансфером до Брайтона, який уже давно намагається змусити Шахтар зменшити власні запити в розмірі 25 млн євро за футболіста.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі, якій працював із Матвієнком за часів роботи на чолі Шахтаря, чине тиск на керівництво англійського клубу, аби ті розширили обойму його команди в захисній лінії вже цієї зими.

У поточному сезоні Матвієнко відіграв 19 матчів.