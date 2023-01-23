Англія

Ювентус готовий відпустити американського хавбека за 20-25 мільйонів євро, не рахуючи бонусів.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Венстон Маккенні може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно та продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, агенти 24-річного американця контактували із представниками Арсеналу, щоб обговорити можливий трансфер.

Ювентус готовий розпочати переговори з продажу Маккенні лише якщо отримає "розумну пропозицію" від 20 до 25 мільйонів євро, а також бонуси.

Варіант із підписанням американського хавбека вже оцінювали інші клуби АПЛ, такі як Борнмут, Астон Вілла та Фулгем, проте вони не зацікавили самого гравця, який хотів би перейти до топ-клубу.

У поточному сезоні Венстон Маккенні провів за Ювентус 21 матч, у яких він забив три голи і віддав дві результативні передачі.