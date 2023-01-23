Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та лондонський Тоттенгем.

Фулгем та Тоттенгем зіграють у лондонському дербі в рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку Сілва, після поразки від Ньюкасла (0:1), залучив до стартового складу Робінсона на лівий фланг захисту.

Антоніо Конте, на тлі поразки від Манчестер Сіті (2:4), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід — Вілліан, Перейра, Декордова-Рід — Мітрович.

Запасні: Родак, Кюрзава, Адарабіойо, Вілсон, Керні, Н. Чалоба, Джеймс, Соломон, Вінісіус.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.

Запасні: Форстер, Доерті, Санчес, Танганга, Ленгле, Скіпп, Сессеньон, Біссума, Рішарлісон.



Гра Фулгем — Тоттенгем почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.