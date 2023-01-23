Англія

Захисник може змінити команду.

Челсі, не дивлячись на суттєве посилення складу в поточне зимове трансферне вікно, продовжує працювати над новими підписаннями.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонці працюють над підписанням захисника Ліона Мало Гюсто.

Стверджується, що гравець та Челсі вже погодили контракт, але Ліон відхилив першу усну пропозицію "пенсіонерів".

Мало Гюсто в поточному сезоні зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче підписати ще двох гравців взимку.