Англія

Лондонці не можуть зупинитись.

Челсі дуже активно працює в поточне зимове трансферне вікно та збирається й надалі підсилювати склад в січні.

Як повідмляє журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб потребує ще два підписання — правого захисника та центрального півзахисника.

Зазначимо, що в це зимове трансферне вікно Челсі вже підписав Михайла Мудрика, Бенуа Бадьяшіля, Жоау Феліша та інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі не забуває й про внутрішні ресурси — клуб проведе переговори з Маунтом через інтерес Ліверпуля.