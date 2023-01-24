Англія

Команда Антоніо Конте виграла вперше за останні три матчі.

Геть не кожен матч англійської Прем’єр-ліги, усупереч популярній думці, вартує того, аби витрачати на нього зайві дві години власного часу. Однак у контексті єдиної пізньої зустрічі в понеділок у рамках двадцять першого туру сказати подібне було неможливо. Лондонський дербі існує дуже багато навіть на рівні "елітного" дивізіону, а зустріч поміж найстаршою командою столиці Великої Британії, Фулгемом, та його принциповим сусідом із півночі — Тоттенгемом, хоча й не мала запеклого історичного контексту, проте в поточному розіграші обидві команди претендують на потрапляння до єврокубків, тож мають, за що сперечатись.

Звітна зустріч розпочалась із невеличкою затримкою одразу з двох причин: транспортні проблеми на шляхах, що ведуть до Крейвен Коттедж, затримали прибуття команд на місце подій, а вже перед самим стартовим свистком вийшли з ладу механізми комунікації головного арбітра з його помічниками. Зрештою, десь через двадцять хвилин від запланованого часу ми все ж таки поринули в події на полі, які ледь не розпочались із голу Даєра від самого центрального кола, де в нього вийшов удар зі спроби відібрати м’яч у суперника.

Атакувальний запал гостей підтримали й господарі, і поступово почали захоплювати все більше простору на чужій половині. Фулгем жваво пресингував гравців "шпор" навіть біля їхнього штрафного, що зрештою змусило Льоріса активно долучатись до порятунку власних воріт під час ударів Декордови-Ріда та Ріда. Команда Марку Сілви певний час виглядала набагато краще за футболістів Антоніо Конте, але останнім удалось зберегти власні ворота недоторканими в критичних моментах, а потім і перевести гру на чужу половину поля.

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Кейн відіграв у ті хвилини дуже важливу роль для своєї команди, проводячи 300 матч за Тоттенгем у професійній кар’єрі. І якщо партнери Гаррі в схожій ролі стримували наміри Мітровича засмутити Льоріса, то в контексті нападника гостей Лено міг покладатись лише на власні здібності на лінії воріт. Однак на першій ж компенсованій до стартової половини зустрічі хвилині захист Фулгема не зустрів перед власним штрафним найбільшу загрозу, і Кейн із півкола поцілив під праву стійку.

Цей гол для гравця "шпор" був дуже важливим, адже допоміг йому зрівнятись за голами з колись одноосібним найкращим бомбардиром в історії клубу — Джиммі Грівзом. Свої атакувальні здібності форвард збірної Англії міг продемонструвати й після перерви, коли головою завершував скидання від Девіса у центрі чужого штрафного, проте Лено потягнув із-під поперечини дуже складний м’яч. Тоттенгем тоді грав дуже жваво, однак суперникам зрештою вдалось витіснити команду Конте з власної половини.

Однак створювати власні моменти "дачникам" удавалось дуже рідко. Можна було пригадати лише удар головою від Мітровича посеред другого тайму над воротами, а також певне збільшення загальної динаміки гри від появи Манора Соломона на футбольному полі. Колишній гравець Шахтаря навіть мав непоганий момент під час пострілу від лівого кута чужого штрафного під дальню стійку, але Льоріс урятував власні ворота. Зрештою, це дербі так і не почало буяти різнобарв’ям.

У наступному турі Фулгем проведе чергове лондонське дербі проти більш близького сусіда — Челсі, на виїзді, а Тоттенгем гратиме вдома проти Манчестер Сіті.Фулгем —0:1Кейн, 45+1Лено — Тете (Соломон, 80), Діоп, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід (Керні, 65) — Вілліан (Вінісіус, 87), Перейра, Декордова-Рід (Вілсон, 88) — Мітрович.Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські (Біссума, 90), Сон (Рішарлісон, 76) — Кейн.Попередження: Пальїнья — Сон, Ромеро